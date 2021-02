Pai denuncia possíveis maus tratos contra o filho de cinco anos

Compartilhe















Homem faz registro de possíveis maus-tratos envolvendo a ex-mulher e o filho deles de cinco anos. Segundo o pai da criança, ele teve um relacionamento de nove anos com a acusada e, há quatro meses estão separados. Neste período, o filho ficou com a mãe. Porém, nas últimas vezes que o homem ficou com o filho, devido ao acordo feito, percebeu que o menino tem se queixado que a mãe, gestante de três meses e o novo companheiro, o colocam em um quarto escuro de castigo. A avó paterna também teria observado que o menino estaria com alguns hematomas nas costas. Diante da situação, o pai, por cautela, fez o registro e ficou com a guarda do filho. O receio é de que tenha ocorrido possível situação de maus-tratos contra a criança. O pai, que reside na Zona Leste, fez o registro na Delegacia de Polícia de Alegrete.