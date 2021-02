Brigada Militar recupera caminhonete furtada em Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(8), durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares foram informados que um veículo estava sendo empurrado, por dois indivíduos, na Avenida Poço de Bombas, bairro Piola.

As guarnições foram ao local e identificaram a caminhonete, MMC/L200 4×4 GL, ano 2003/2004, que tinha sido furtada na semana passada, no bairro Ibirapuitã, em Alegrete. O veículo estava sem as placas, abandonado e estacionado. De acordo com os policiais, o veículo não apresentava avarias. O guincho foi acionado e a caminhonete levada à Delegacia de Polícia para posteriormente ser restituída ao dono.

O furto:

A caminhonete foi furtada em Alegrete. De acordo com boletim de ocorrência, o veículo MMC/L200 4×4 GL, ano 2003/2004, de cor branca, placas JAR 2266 estava em frente à residência do proprietário no bairro Ibirapuitã.

O homem disse que estacionou a caminhonete por volta das 17h30min, dia 2, com as quatro portas trancadas. Contudo, na manhã de quarta, por volta das 5h, percebeu que o veículo não estava mais no local. O proprietário não sabe precisar o horário do furto, mas acredita que tenha sido na madrugada. Ele comprou a caminhonete há 30 dias e, até o momento, não há suspeitos.