Militares do 6°RCB e 10° BLOG auxiliam no transporte de portadores de Covid vindos de Manaus

Nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021, uma equipe de saúde constituída por militares do 6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu” e do 10º Batalhão Logístico “Batalhão Marquês de Alegrete” atuou em apoio a 3ª Divisão de Exército (3ª DE), na cidade de Santa Maria – RS, realizando o transporte de pacientes com COVID19, oriundos da cidade de Manaus – AM, do Aeroporto Municipal de Santa Maria, até o Hospital Regional Central, onde ocuparam leitos clínicos destinados ao tratamento de pessoas infectadas com a COVID-19.