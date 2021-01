Carteira com cerca de 3 mil reais é encontrada no asfalto da Eurípedes Brasil Milano; quem é o dono?

Compartilhe















O PAT já noticiou várias situações de empatia, solidariedade e honestidade. Mas, neste caso, na manhã desta quarta-feira(27), na Avenida Eurípedes Brasil Milano, a situação é uma das mais inusitadas possíveis e com certeza o dono da carteira está com muita sorte por ter pessoas honestas e de boa índole no mesmo percurso que realizou.

Segundo informações de Gustavo Freitas, ele estava no ônibus linha Doutor Romário/Unipampa, quando em frente ao Posto Primeiro, visualizou, assim como o motorista e outros passageiros, que tinha uma carteira e dinheiro no asfalto. O funcionário da empresa Expresso Fronteira D’ Oeste, parou o ônibus. Eles recolheram todas as notas totalizando o valor de R$ 2.570,00, além dos documentos em nome de Matias Cabral Ponte. De acordo com Guilherme este valor foi o que eles contabilizaram pois estava fora da carteira, entretanto, havia mais uma certa quantia que eles não somaram. Portanto, não soube precisar o valor total que estava na carteira.

“Acredito que a pessoa estava de moto e a carteira caiu do bolso e não percebeu. Como eu desci em uma parada nas imediações, a carteira com o dinheiro e os documentos ficou com o motorista chamado Renato Praga. também estava a cobradora de nome Jaqueline Nunes” – destacou o alegretense que é morador da Zona Leste.

Gustavo disse que não lembrou de fazer um registro fotográfico, mas que o proprietário da carteira pode entrar em contato com a empresa de ônibus para receber a carteira com os seu pertences. “Na hora pensei, poxa, pode ser o salário, todo o dinheiro do Matias. Acredito que o que não é nosso, temos a obrigação de devolver. Na hora lembrei de repassar ao Portal Alegrete Tudo pelo alcance e, com certeza o proprietário vai ficar sabendo que encontramos e que ele pode recuperar o que é seu” – concluiu.

A empresa Expresso Fronteira D’ Oeste está localizada na Avenida Doutor Lauro Dorneles, 299, telefone 55 99105-6461.