Colisão frontal entre dois Fiestas na ERS 377 deixa uma pessoa ferida

Colisão entre carros provocou ferimentos nos ocupantes dos veículos, segundo informações do Comandante Rodoviário da Brigada Militar.

De acordo com informações do CRBM, o condutor de 58 anos do carro, trafegava sentido Manoel Viana/ Alegrete. Ele dirigia um Fiesta preto. A colisão entre os Fiestas, ocorreu no Km 377 na Rodovia RSC377, logo depois que passa a rótula de entrada para IFFar.

O condutor, de 28 anos, do Fiesta vermelho perdeu o controle, da direção, invadiu a pista contrária e teria provocado o acidente. Os Bombeiros de Alegrete foram acionados, com suspeita de pessoas presos às ferragens, mas felizmente não havia feridos com a descrição inicial . A passageira do Fiesta preto foi a única ferida e foi encaminhada à Santa Casa pelo Samu.

Ambos os veículos tiveram danos materiais de grande monta. O motorista do Fiesta que invadiu a pista contrária estava sozinho no carro, já no outro havia um casal. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 18h e mobilizou Bombeiros, Samu e CRBM.