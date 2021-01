Compartilhe















Policial militar foi agredido por mulher durante ocorrência no Assentamento Santa Maria do Ibicuí, em Manoel Viana. Conforme informações no B.O., a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. No local, o homem de 43 anos que ligou para 190, disse que estava em casa quando a ex-companheira chegou na residência. No primeiro momento, eles conversaram, porém, no decorrer do diálogo a mulher passou a exigir que ele apagasse as fotos que tem em seu celular do filho de seis meses do ex-casal. Na sequência, a acusado passou a insistir em um recomeço na relação. Quando os policiais foram conversar com a mulher, ela estava bastante alterada e descreveu que teria sido empurrada pelo ex-companheiro.

Os policiais solicitaram que ambos entrassem na viatura, pois seria realizado registro do fato na Delegacia de Polícia de Alegrete. Entretanto, a acusada negou-se a acompanhar a guarnição e passou a xingar e ofender os policiais e mordeu a mão de um dos policiais, causando ferimentos. Além de desferir socos e pontapés.

Todos foram encaminhados à DP de Alegrete.