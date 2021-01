Marfrig retoma atividades e realiza testagem para a Covid em todos os funcionários

Compartilhe















Após a volta das férias coletivas em Alegrete (RS), o Marfrig criou uma estrutura na unidade para realizar os exames preventivos em seus colaboradores. Ao todo foram testadas 522 pessoas por meio do exame Antíngeno e, em apenas uma, o vírus foi detectado. Após ser orientado pelo médico do local, o colaborador foi afastado para que possa se recuperar em segurança.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete(STIAA), Marcos Rosse ,já falou em várias abordagens do PAT, que no Marfrig todos os protocolos e cuidados são tomados de forma rigorosa. O Frigorífico mantém a realização de exames e acompanhamento dos funcionários.

Marcos Rosse é taxativo em dizer que os casos são de trabalhadores que se contaminaram fora da planta, pois o controle interno é muito rigoroso. Ele acrescenta que desde a chegada é obrigatório o uso de máscara, aferição da temperatura e a separação das mesas com acrílico. Os funcionários, ainda, recebem os pratos servidos para evitar aglomerações.