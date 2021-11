10 de novembro: Dia Nacional do Trigo

Share on Email

Começou a ser cultivado no Oriente Médio, cerca de 8 mil anos atrás. No ano de 2021, foi produzido aproximadamente 21,7 milhões de toneladas do cereal, era para ser um número maior, porém ouve danos causados pela seca, prejuízo de mais ou menos 2,4 toneladas por hectare.

O trigo é o segundo cereal mais cultivado no mundo inteiro. É considerado o ingrediente básico para fazer outros alimentos, como a farinha, que é usada em diversas receitas. O trigo é importante, também, para a alimentação dos pest’s e para a fabricação de cerveja. Veja 4 benefícios do trigo:

FONTE DE ENERGIA

É a principal fonte de energia, pois quando digerimos o carboidrato, ele transforma-se em glicose que é o combustível para o nosso corpo e nossas funções vitais funcionarem direitinho.

Vale lembrar que uma dieta pobre em carboidratos pode causar problemas, como sensação de fraqueza, desânimo e falta de concentração, pois a glicose é importante para o funcionamento do cérebro.

RECUPERAÇÃO MUSCULAR

O pessoal da academia já sabe que o carboidrato ingerido antes do treino, proporciona energia para dar aquele gás no treino. Depois, repõe o glicogênio – estoque de energia dos músculos -, consequentemente, acelerando a recuperação dos músculos.

De acordo com especialistas, as melhores fontes de carboidratos são aquelas de fácil digestão e absorção, como torradas, os famosos biscoitos de água e sal, arroz e batatas. Quando não há consumo dos alimentos ricos em carboidratos, sentimos cansaço, dor de cabeça e até câimbras.

BOM HUMOR

A glicose é diretamente relacionada à produção de serotonina que é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem estar. A glicose também ajuda na qualidade do sono e na estabilidade da pressão. Vale lembrar que o consumo deve ser adequado, nada de exageros.

CONTROLA COLESTEROL E DIABETES

Os cereais integrais sempre são uma boa opção quando se trata de fibras. Fazem o sistema digestivo funcionar melhor, auxiliam no controle do colesterol e dos níveis de glicose no sangue – inclusive para quem tem diabetes.

Um dos mais conhecidos é o farelo de trigo, que é rico em fibras solúveis e trás diversos benefícios, como: diminuem a absorção de carboidrato pelo intestino, ajuda a controlar a entrada de glicose no sangue e ajuda a controlar o nível de colesterol.

Então não tire o carboidrato da sua vida, ele é importante na sua alimentação.

Geovanna Valério Lipa