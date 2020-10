10ª CRE entrega termômetros do Kit de EPIs para volta das aulas presenciais

Dentro do trabalho de equipar às escolas estaduais com EPIs obrigatórios, Delegada de Educação Sara Cardoso esteve com uma equipe da 10ª CRE neste dia 29 em Alegrete.

O objetivo foi fazer a entrega dos termômetros para escolas estaduais de Alegrete, num total de 73 aqui para o município. As escolas já receberam álcool em gel, etílico e outros EPISs que fazem parte do Kit que as escolas devem ter para o retorno presencial das aulas, quando isso for permitido.

-As escolas vão estar com tudo que e necessário pelos protocolos de saúde para garantir a segurança de todos, quando as aulas retornarem. A idéia de acordo com a Secretária, Sara Cardoso, é recomeçar pelo Ensino Médio com os que não acompanharam as aulas, online, ou não pegaram o material impresso.