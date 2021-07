Durante 11 dias parte do efetivo do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, integrou a Operação Marechal José Pessoa.

Com esforço conjunto em apoio à 3ª Divisão de Exército (3ª DE), na cidade de Santa Maria, a unidade militar de Alegrete prestou excelente trabalho para o êxito das atividades.

Unidade militar de Alegrete foi eficiente nas atividades da operação

O auxílio no cumprimento das diversas atividades da Operação Marechal José Pessoa, foi fundamental para coroar com chave de ouro a operação. As atividades foram planejadas pela 3ª Divisão de Exército, com a finalidade de recepcionar o Comandante da Força.

Operação foi realizada em Santa Maria

Dentre as atividades desenvolvidas no período, destacaram-se a execução do Plano de Barreiras, a manutenção da rede mínima de estradas, pelo Pelotão de Equipamento Pesado de Engenharia.

Também de alta relevância na operação, a realização do aprestamento individual do Pelotão FORSUL, e a demonstração do emprego das Viaturas Blindadas de Engenharia e a participação no Ataque Coordenado de uma Força-Tarefa, nível Subunidade da 6ª Brigada de Infantaria Blindada.

12º BE participou de um ataque coordenado durante a operação

Fotos: 12º BE