2ª DECRAB e 47º BPM localizam 450 ovinos após denúncia de abigeato

Uma operação integrada entre a 2ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e de Abigeato (2ª DECRAB – Fronteira Oeste) e o 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM) resultou na localização dos cerca de 450 ovinos que haviam sido apontados como supostamente subtraídos de uma propriedade rural de Uruguaiana no último final de semana.

29 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

 

As diligências foram coordenadas pelo delegado Vinícius Seolin, responsável pela 2ª DECRAB, com apoio de policiais da Patrulha Rural do 47º BPM. As equipes permaneceram durante todo o dia na propriedade, realizando a conferência dos animais e outras diligências necessárias à apuração dos fatos.

Durante as atividades de campo, os ovinos foram reunidos e, ao final do trabalho, contabilizados. A conferência apontou que todos os animais estavam na propriedade, não sendo constatada a subtração inicialmente comunicada.

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Diante do resultado das diligências, a Polícia Civil passou a apurar a possível ocorrência de falsa comunicação de crime, prevista no artigo 340 do Código Penal. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias que levaram ao registro da ocorrência e eventual responsabilidade pela comunicação considerada, em princípio, incompatível com os fatos verificados.

O delegado Vinícius Seolin destacou a importância de que os registros policiais sejam realizados de forma consciente e após uma conferência cuidadosa dos fatos, especialmente em ocorrências envolvendo propriedades rurais e rebanhos.

Entre as medidas recomendadas antes do registro de uma ocorrência de suposto desaparecimento de animais estão a recontagem do rebanho e a verificação de propriedades vizinhas, quando possível, a fim de evitar equívocos.

A 2ª DECRAB também reforça a importância da participação da comunidade no combate aos crimes rurais e coloca seus canais de comunicação à disposição para o recebimento de informações que possam auxiliar nas investigações.

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