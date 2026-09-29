Dor no joelho não precisa ser tratada da mesma forma para todos os pacientes

Levantar da cadeira, subir uma escada ou caminhar por alguns minutos pode se tornar um desafio para quem convive com dor no joelho. Uma das possíveis causas é a osteoartrose, condição que afeta a articulação e pode provocar dor, rigidez e dificuldade de movimento. Quando os sintomas persistem, eles interferem na rotina, no sono e na disposição para fazer atividades que antes pareciam simples.

O Dr. Rolando Lafita chama a atenção para um ponto: pessoas com o mesmo diagnóstico podem sentir dores diferentes e ter necessidades distintas. Por isso, o tratamento começa com uma avaliação cuidadosa. É uma conversa para compreender há quanto tempo a dor existe, como ela afeta a vida do paciente, quais tratamentos já foram tentados e quais são seus objetivos.

“Não se trata apenas de olhar um exame. É preciso entender a pessoa e o impacto que a dor tem na vida dela”, destaca o médico.

A partir dessa avaliação, o Dr. Rolando pode considerar diferentes estratégias. Entre as abordagens utilizadas no tratamento da dor associada à osteoartrose de joelho estão a infiltração articular, procedimento em que uma substância é aplicada na articulação, e a viscossuplementação, tipo de infiltração com ácido hialurônico. A indicação depende das características de cada caso e dos resultados esperados.

Outra possibilidade para casos selecionados de dor persistente é a neuromodulação periférica, técnica voltada aos nervos envolvidos na transmissão da dor. Assim como os demais procedimentos, ela exige avaliação individual e acompanhamento. Nenhuma dessas abordagens substitui, por si só, um plano de cuidados que também pode incluir exercícios orientados e outras medidas adequadas ao paciente.

Para o Dr. Rolando, a proximidade durante o tratamento faz diferença. O acompanhamento permite observar a resposta de cada pessoa, reavaliar dificuldades e ajustar a conduta ao longo do caminho. O objetivo é buscar alívio da dor e melhora da capacidade de movimento, respeitando a realidade de quem procura atendimento.

O médico atende em seu consultório na Rua Dr. Quintana, 146, no Centro, em Alegrete. O espaço foi preparado para oferecer conforto durante as avaliações e estrutura para os tratamentos realizados por ele.

Quem convive com dor no joelho e deseja entender as opções para o seu caso pode agendar uma avaliação pelo WhatsApp (54) 9 9645-9700. O primeiro passo é uma conversa atenta: compreender a dor, as dificuldades e a história de cada paciente antes de definir o caminho mais adequado.