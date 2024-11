3º Encontro da Família Machado da Silveira reúne descendentes no CTG Farroupilha em Alegrete

O evento contou com a presença de descendentes da família, que têm suas raízes ligadas a Willelm Van der Haegen, pioneiro povoador do arquipélago dos Açores e natural da cidade de Bruges, na Bélgica, onde nasceu por volta de 1430.

O primeiro encontro da família ocorreu em 2003 e o segundo em 2014, ambos também em Alegrete. A tradição de reunir os membros da família reflete a valorização da história e das conexões familiares.

Os Machado da Silveira chegaram ao Rio Grande do Sul em 1752, como parte de uma leva de cerca de seis mil casais açorianos enviados para colonizar a região. Entre eles, Jerônimo Machado da Silveira, casado com Maria Santa, que deu início ao tronco da família no Brasil. Um dos descendentes, Francisco Machado da Silveira, casado com Floriana Maria Nunes Coelho, estabeleceu-se em Alegrete em torno de 1805. Seus filhos, incluindo Joaquim José da Silveira e sua esposa Catharina Antonia, formam a base da atual descendência.

Durante o encontro deste ano, foi lançado o livro Raízes da Família Machado da Silveira, escrito por Homero Dornelles, um dos descendentes. A obra apresenta detalhes sobre a genealogia e a trajetória da família, com informações que aprofundam o conhecimento sobre as origens e os feitos de seus antepassados.

