Carreta cai de ponte no interior de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações apuradas, o motorista perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela via. Relatos preliminares repassados ao PAT indicam que o condutor teria mencionado ter cochilado.

Leia mais: “Estamos gratos por pessoas tão especiais ao nosso lado”, diz família de Angelo Auzani

O veículo, que estava vazio, saiu de Santa Catarina e tinha como destino a cidade de Alegrete, onde seria carregado. Apesar da queda e do impacto, o condutor foi resgatado ileso, sem registro de ferimentos.