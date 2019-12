5ª edição dos Amigos do Coração vai beneficiar instituição de Alegrete

Na última sexta-feira (27), foi celebrada mais uma edição do já tradicional clássico dos Amigos do Coração.

A 5ª edição do jogo de confraternização dos Amigos do Coração, neste ano teve como palco a novíssima quadra de futsal da Associação Atlética Banco do Brasil. O encontro idealizado há 4 anos atrás com o intuito de reunir os amigos, jogar uma bolinha tem caráter solidário.

Desta vez não foi diferente. Além de um desfile de craques, cada um destinou um valor que será revertido em alimentos para doação a entidade escolhida por eles neste ano de 2019.

De acordo com um dos idealizadores, o alegretense Fabiano Silva do Tubarão Futsal, mais uma vez a confraternização foi recheada de companheirismo, amizade e lealdade de cada integrante do grupo.

“Só tenho que agradecer a todos os participantes por comprarem a ideia e que possamos por muitos e muitos anos prestar essa boa ação. Grande abraço e 2020 tem mais”, avaliou Silva.

A turma fez um baita jogo, onde lances de craques não faltaram. O placar pouco importou, em quadra eles confraternizam mais um ano entre os Amigos do Coração.

O tradicional churrasco acompanhado de cerveja gelada com samba e muita resenha foi na AABB mesmo. Juntos eles brindaram mais um ano de uma amizade que promete não ter fim.

Ainda nesta semana, os Amigos do Coração vai realizar a entrega das doações para instituição escolhida dos Amigos do Coração 2019.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução