Maio é marcado por datas relevantes, prevenção de doenças e conscientizações diversas

1º de Maio- Dia do Trabalhador

“Celebrada internacionalmente, essa data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago no final do século XIX.

No Brasil, a data passou a ser celebrada informalmente por trabalhadores no começo do século XX, e tornou-se oficial durante o governo de Artur Bernardes. A data foi amplamente explorada durante a Era Vargas, sendo parte do projeto político desse governante. Atualmente, ela é feriado nacional por determinação de uma lei de 2002.”

Saiu o primeiro livro de crônicas do jornalista Paulo Berquó

12 de Maio- Dia das Mães

“É uma das datas comemorativas mais importantes no Brasil. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma data que homenageia as mães e que foi estabelecida no Brasil, de maneira oficial, por um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Sua origem moderna remonta aos Estados Unidos, no começo do século XX.”

A data é uma das mais celebradas no ano, no comércio principalmente, é uma época onde as vendas crescem cerca de 15%.

30 de Maio- Corpus Christi

Corpus Christi é uma data comemorativa que faz parte do calendário católico em homenagem ao sacramento da eucaristia. A comemoração foi instituída pela Igreja no século XIII.

Caetano é mais um gauchinho que saiu “pilchadito” do hospital

Datas alusiva ao mês de maio:

Maio Amarelo-

A campanha visa conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito e reduzir mortes. Essa é a proposta da campanha Maio Amarelo 2024, lançada na última quinta-feira (2) pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Na edição deste ano, o tema escolhido, por meio de voto popular, foi “Paz no trânsito começa por você”. A campanha prevê uma série de ações a serem desenvolvidas por órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Em Alegrete, a Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Cidanania, irão realizar campanhas para conscientização dos condutores. A atividade faz parte do cronograma da pasta que visa atingir o maior número de pessoas ligadas ao segmento.

Maio Laranja-

O mês de maio é nacionalmente conhecido como maio laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 foi instituído pela lei federal 9970/00 como o dia nacional de combate a essa grave violação de direitos, data alusiva à morte da menina Araceli, violentada e morta aos oito anos de idade. Com o intuito de informar, sensibilizar e combater essa forma de violência, a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude disponibiliza materiais e links úteis para conscientização, sensibilização e informação da sociedade.

Maio Cinza-

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce dos tumores de cérebro a Oncominas lança a Campanha Maio Cinza. Esse tipo de câncer é caracterizado por um tumor maligno que se forma no cérebro. E isso pode acontecer na forma primária da doença, quando a origem é no próprio cérebro ou em forma de metástase, quando a doença surge em outro órgão do corpo estendendo-se para região cerebral.

Maio Roxo-

Maio Roxo é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais (DIIs), grupo de doenças inflamatórias do trato digestivo, de caráter imunomediado, cujos principais representantes são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), as DIIs afetam mais de cinco milhões de pessoas no planeta e sua prevalência vem aumentando no Brasil, afetando 100 pessoas a cada 100 mil habitantes, com maiores concentrações no Sul e Sudeste do país.