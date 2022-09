6°RCB fecha parceria com o Senac para aprimoramento de militares

Share on Email

O 6º RCB, juntamente ao SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), fechou uma parceria que visa dar descontos aos militares do Regimento que desejarem fazer cursos de idiomas, técnicos e profissionalizantes.

Conforme destacou o comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado Tenente Coronel Gustavo Lopes da Cruz, a parceria visa incentivar o aprimoramento técnico e profissional dos militares da Unidade.

Um dos objetivos é dar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, bem como aprimorar o desempenho dos militares nas atividades da caserna, apontou o comandante.

Um dos pontos altos da parceria, será a formação de turmas para qualificar a tropa no idioma espanhol.

“A ideia é capacitar os militares do Regimento para as diversas missões em que o 6º RCB é empregado em colaboração com os exércitos sul-americanos”, explicou.

Foto: 6º RCB