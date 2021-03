A Assembleia Digital 2021 do Sicredi já começou

Compartilhe















Os associados da Cooperativa terão até o dia 26 de março para participar e decidir os rumos da instituição financeira cooperativa

Na última segunda-feira, 15, a Sicredi Essência iniciou o período assemblear, momento em que todos os associados da Cooperativa, nos nossos atuais dez municípios, podem votar sobre as propostas apresentadas pelo Presidente da Cooperativa, José Antônio Severo Menezes (Zeca), e também validar a prestação de contas do ano e balanço de 2020, entre outras pautas.

Em decorrência da pandemia, a Cooperativa optou por realizar as assembleias em formato digital, então, para participar basta acessar pelo celular ou notebook a página (www.sicredi.com.br/assembleiadigital), realizar o cadastro com o CPF e validar uma senha. Nesta plataforma, o associado do Sicredi encontrará a apresentação do Presidente explicando todas as iniciativas da Cooperativa no ano de 2020, bem como a proposta de distribuição de resultados, após assistir à apresentação, o associado tem a oportunidade de votar e decidir o futuro da cooperativa.

De forma segura, prática e bem explicativa, o associado exerce o papel de dono da cooperativa. A participação pode ser feita até o dia 26 de março de 2021 e, ainda, é possível solicitar auxílio entrando em contato com a agência local ou através do WhatsApp 51 3358 4770.