A comunidade alegretense conta com os serviços de Otorrinolaringologia, do médico Eduardo Rodrigues Gonçalves

Formado em Medicina na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2013, Dr. Eduardo especializou-se em Medicina com ênfase em Otorrinolaringologia.

Em sete anos de experiência, trabalhou no Hospital de Guarnição na cidade de Bagé/RS em 2014. Realizou residência médica de Otorrinolaringologia no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre/RS de 2015 à 2018. Trabalhou como Otorrinolaringologista no Hospital Militar de Área de Porto Alegre/RS.



É membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

Atualmente, trabalha como médico otorrinolaringologista na cidade de Uruguaiana e atende em Alegrete, na Santa Casa de Caridade.

Dr. Eduardo atua principalmente nos seguintes temas: otites e amigdalites de repetição, ronco e apneia do sono, obstrução nasal, desvio do septo nasal e hipertrofia de cornetos, rinites e sinusites, polipose nasal, tumores nasais e sangramento nasal.

Dr. Eduardo Rodrigues Gonçalves – Otorrinolaringologista

CREMERS – 38637

RQE – 32099

Agende sua consulta!

Santa Casa de Caridade de Alegrete

Telefone 55 3422 2888 – Ramal 123

Rua XV de Novembro 2215, Centro – Uruguaiana

Telefones: 55 3412 9319 / 55 3413 8493 / 55 9 9968 1886

Facebook: Otorrinolaringologista Eduardo Gonçalves

Instagram: @otorrinoeduardo

www.otorrinoeduardo.com.br