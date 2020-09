Com maior grupo de participantes do RS, ciclistas de Alegrete completam Desafio 600 km

Compartilhe











Depois de participarem da 2ª edição do Desafio 600 KM, promovido pelo grupo paulista Galera do Pedal Eldorado, os ciclistas alegretenses completaram a 3ª edição e de quebra foram o maior grupo entre as cidades participantes do desafio.

O Desafio 600km, consiste em desafiar o ciclista a pedalar um total de 600 quilômetros em 30 dias. As atividades são individuais e registrada pelo aplicativo Strava, o app número 1 de ciclistas e corredores.

De Alegrete, 17 ciclistas concluíram o Desafio 600 km, foi o maior número de participantes entre os demais do RS, que aceitaram o evento.

Esta edição fugiu a regra, realizada sempre no verão em janeiro, dessa vez a Galera do Pedal Eldorado realizou no mês de julho. O período foi de 1º a 31 de julho. Obedecendo uma série de regras incluídas no regulamento, os concluintes receberam suas medalhas no início deste mês, depois de comprovarem via e-mail os números pedalados em julho.

Entre a turma de Alegrete que concluiu o Desafio 600 km, estão:

Carla Cibele Santos da Silva

Darlene França da Silva

Denise Barros Dambros

Diogo Alves Torres

Fernando Fernandes Mota Neto

Igor Sidnei Rodrigues Pinheiro

Isaias de Jesus Fernandes

Júlio César Santos da Luz

Lucas Gutierrez

Renato Silva da Costa

Claudino Garrido neto

Fábio de Carvalho Mion

Marco Antônio Leães Munhoz

Max Coelho

Paulo Cezar Rodrigues Alvarenga

Cristovão Prieto dos Santos

Tynho Garcia

Com participantes de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Tocantis.

O Estado de São Paulo foi o que teve maior adesão de ciclistas. No Rio Grande do Sul, a cidade de Alegrete foi a que teve maior número de participantes. O RS ainda contou com ciclistas de Cachoeira do Sul, Camaquã, Manoel Viana, Santa Bárbara do Sul, Santa Maria e Santa Rosa.

A turma de Alegrete já se prepara para o 4º Desafio 600 km da Galera do Pedal Eldorado, que acontece em janeiro de 2021. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, os ciclistas não puderam fazer a confraternização e as medalhas foram entregue individualmente na Santa Maria Bikes Work Shop Bikes, que foi parceira dos ciclistas juntamente com a Loja Mais Natural e Nativa FM que ofereceram brindes para os concluintes do Desafio 600km Galera do Pedal Eldorado.

Júlio Cesar Santos