A Covid continua contaminando; há duas pessoas hospitalizadas, uma em estado grave na UTI

No começo da tarde da última quarta-feira, a reportagem do PAT entrou em contato com a enfermeira, Juliana Michael, e procurou entender como está a situação da Covid-19 no Município.

Segundo a especialista, no momento, há duas pessoas internadas com Covid, sendo uma delas em estado grave na UTI, ambas possuem comorbidade. Ela também destacou que o processo de vacinação sofrerá mudanças em 2024, com mais datas, novos pontos de imunização e períodos em que a vacina será aplicada nos alegretenses.

vacinação contra Covid-19

A vacina contra covid está disponível em todas as UBS com sala de vacinas. Com exceção da vacinação até 11 anos de idade, que acontece na sala de vacinas do PAM e CSU na segunda e sextas-feiras.

Em 2020, Alegrete registrou 2645 casos de Covid e 35 óbitos no período. Já em 2021, esse número praticamente quadruplicou, 9445, com 264 óbitos. Em 2022, os números continuaram altos, 9333 casos e 33 mortes. Fechando, 2023, com 1153 casos e 3 óbitos.