A origem da fonte de Nossa Senhora na BR 290 em Alegrete

A história desta fonte com a imagem da santa remonta o ano de 2000, quando Vera Fonseca do Amaral enfrentou, junto com o esposo Airton Amaral e a família, uma batalha para salvar o filho mais novo que havia sofrido um grave acidente em 1995.

Luciano Amaral, à época com 21 anos, vinha de carro nas imediações do Museu do Gaúcho quando atropelou uma égua com potrilho e as patas do animal entraram para dentro do carro e atingiram somente a cabeça de Luciano.

Em relato da mãe, Vera Fonseca do Amaral, em coma ele foi levado a Uruguiana, depois de avião para Porto Alegre. – Quando cheguei no Hospital Ernesto Dornelles recebi, de uma secretária do esposo Airton, uma imagem de Nossa Senhora de Shoenstatt. Confessa que rezava dia e noite na capela do Hospital, porque ele estava na UTI. Luciano passou por várias cirurgias, inclusive o levaram para Lion na França. A mãe devotada conta que sempre acreditou na recuperação do filho, mesmo sabendo do estado gravíssimo dele. E depois de 21 dias em coma, Luciano acordou no dia do aniversário da mãe, em 21 de junho(1995). Vera comentou com Airton que quando o filho estivesse recuperado, mesmo com anos de tratamento, queria colocar a imagem da Nossa Senhora em um local onde tivesse uma fonte, como forma de ação de graças pela recuperação do filho.

-Nós fomos falar com o dono do campo, a época, diz Vera Amaral, para nos ceder água de sua fonte e ele não permitiu por motivos particulares. Eu insisti que ali tinha água, que Nossa Senhora ia nos dar água ali à beira da BR, e quando levamos pessoas que nos ajudaram a abrir o local a água jorrou e colocamos 200 metros de canos para a água chegar até onde tem a fonte. Para que não levassem a imagem resolvemos pintá-la e a inauguração do local, no ano de 2000, foi com uma missa com os padres Paulo Aripe e Holmes ( in memorian).

A fonte é bastante visitada por devotos de Nossa Senhora que, como Vera Fonseca do Amaral, colocaram outras imagens da Santa e placas em ação de graças. -E cada vez que vou lá e vejo a imagem, sinto uma emoção muito grande em saber que outras famílias como nós conseguiram o intento em seus pedidos, pela fé, na mãe de Jesus e em outras santas de sua devoção, salientou Vera.

Depois da fonte com a imagem de Nossa Senhora, na BR 290, Vera Fonseca do Amaral liderou a criação da comunidade mãe de Deus no piquete Tradiçaõ do Parové, onde já ocorreram missas e encontros.