Samu socorre homem ferido e desorientado no centro

Um homem de 56 anos foi socorrido pelo SAMU na noite de quarta-feira(28), no início da Rua Mariz e Barros, em Alegrete.

Inicialmente, a Brigada Militar foi acionada com o relato de que um indivíduo teria sido esfaqueado; no entanto, no local, foi constatado que a vítima apresentava visíveis sinais de embriaguez, um ferimento na orelha e outro de raspão na barriga.

O homem relatou que estava na Estação Férrea com outras pessoas e teria se envolvido em uma discussão, sem fornecer mais detalhes. Ele apresentava falas desconexas. Encaminhado à UPA para atendimento, ele seria liberado em seguida. A Brigada Militar registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia.