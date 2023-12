A dor de uma criança: filha pede ajuda ao Papai Noel para encontrar mãe desaparecida em Alegrete

Share on Email

Desde então, Adriana, que reside no bairro Macedo, desapareceu sem deixar vestígios, deixando seus entes queridos preocupados e ansiosos por qualquer informação que possa esclarecer seu paradeiro.

Adriana, conhecida por enfrentar desafios relacionados à dependência química, optou por não se internar para tratamento, uma decisão que aumenta a apreensão de todos. Em um apelo emocionado, a família pede a quem souber algo sobre ela que entre em contato imediatamente.

A mãe de Adriana reside na rua Daltro Filho, 224. Karen Mendes, que é amiga da família, compartilha a preocupação diante da incerteza que envolve o desaparecimento.

A família faz um apelo direto à comunidade, solicitando que apenas notícias verídicas sejam repassadas. Diante da ausência prolongada, duas filhas menores de Adriana enfrentam dificuldades emocionais, tornando o apelo por informações ainda mais urgente.

Para colaborar com a busca e auxiliar, neste momento delicado, Juliana disponibiliza seus contatos: 999622518 ou 999584963.

Um post recente no perfil do Facebook de Manuela Vaz de Lara, uma das filhas de Adriana, revela o impacto emocional do desaparecimento. Na mensagem, Manuela expressa ao Papai Noel o desejo mais profundo de sua alma: ter a mãe de volta como presente de Natal. Esse apelo emotivo reflete a dor que a ausência de Adriana está causando em sua família e destaca a necessidade urgente de esclarecimentos sobre seu paradeiro. A outra filha, Vitória Vaz da Silva, de 6 anos, também chora muito devido à ausência da mãe.