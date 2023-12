Rafael Salgueiro, de rancheiro no BE às renomadas cozinhas de restaurantes catarinenses

Sua trajetória, iniciada em 2013, coincidiu com sua entrada nas Forças Armadas, onde desempenhou a função de rancheiro no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12 BE Bld).

Após a saída do quartel, Rafael mergulhou no universo da gastronomia, passando a trabalhar em diversos restaurantes. Ao mesmo tempo, dedicou-se a aprimorar suas habilidades por intermédio de cursos de panificação e gastronomia. Essa busca incessante por conhecimento o levou a mudar-se para a Ilha da Magia, em Santa Catarina, onde se estabeleceu no bairro dos Ingleses.

Ao longo dos anos, Rafael acumulou experiência, sempre buscando se aprimorar e aprender novas técnicas. Seu percurso profissional o levou ao prestigiado restaurante Texano no Shopping Beira Mar, onde teve a oportunidade de conhecer renomados chefs de cozinha, tanto do Brasil como do Exterior. Foi nesse ambiente que ele especializou-se em frutos do mar.

Posteriormente, Rafael decidiu mudar-se para Palhoça, onde integrou a equipe do renomado restaurante Mega Rango, reconhecido pelos saborosos pratos de frutos do mar. Durante seus anos em Santa Catarina, acumulou uma década de experiência na gastronomia.

Atualmente, o alegretense retornou às suas raízes, estabelecendo-se novamente em sua cidade natal e trabalhando em restaurantes locais. Questionado sobre sua paixão pela gastronomia, Rafael revela que, quando mais jovem, nutria o desejo de ser músico. Hoje, encara a música como um hobby, enquanto sua verdadeira vocação se manifesta na culinária. Originário de uma família simples, aprendeu a arte da cozinha com sua mãe, aprimorando-se ao longo do tempo.

Além de suas habilidades na gastronomia, Rafael revela sua faceta musical, sendo habilidoso no cavaquinho e participando de grupos na cidade, embora encare essa atividade mais como uma forma de diversão.