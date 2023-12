Festas de fim de ano, com altas temperaturas, exigem muito cuidado no preparo dos alimentos

Na preparação das ceias de final de ano, é fundamental considerar cuidados adicionais com os alimentos para evitar complicações de saúde. Carlos Humberto, coordenador da Vigilância Sanitária, emitiu um alerta especial para aqueles que planejam preparar suas ceias em casa ou adquiri-las por encomenda. As estações mais propícias para surtos de doenças transmitidas por alimentos são a primavera e o verão, tornando imperativo o zelo pela higiene e pela manipulação adequada dos alimentos para prevenir problemas intestinais.

A salmonela é a bactéria mais recorrente em alimentos que contenham carnes de aves, suína, bovina, e em preparados com ovos crus, como maioneses. Alimentos contaminados por salmonelas podem resultar em infecções com sintomas como diarreia, vômitos, febre alta e dor de cabeça. A completa cocção dos alimentos evita infecções, sendo aconselhável preparar maioneses com gemas cozidas em vez de ovos crus.

Verduras, legumes e frutas devem ser meticulosamente lavados antes do consumo, especialmente se consumidos in natura. A higienização de vegetais folhosos deve ser realizada folha a folha com água corrente, enquanto frutas e legumes devem ser imersos em uma solução de água sanitária (conforme as instruções da embalagem) por 15 minutos. Alimentos como vegetais folhosos crus, molhos, maioneses, iogurtes e cremes prontos para consumo devem ser armazenados sob refrigeração.

O uso de ovos em preparações exige atenção aos seguintes critérios: escolher ovos inspecionados e registrados no órgão agrícola competente, observar o prazo de validade e armazenar em refrigeração. É essencial consumir ovos com gema dura e evitar ovos crus em receitas como maionese caseira.

No que diz respeito a alimentos encomendados para festas de final de ano, como salgadinhos, empadinhas, torta fria, peru, pernil, farofas e sobremesas, não deixá-los em temperatura ambiente por mais de 2h. Produtos entregues por tele entrega devem ser verificados quanto à temperatura, com alimentos quentes exigindo consumo imediato se acima de 60ºC. Alimentos resfriados a pelo menos 5ºC devem ser entregues quando contêm maionese e produtos de origem animal no recheio.

Em caso de adoecimento devido ao consumo de alimentos, é vital informar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde para que a vigilância epidemiológica e sanitária possa iniciar investigações e prevenir novos surtos. O Staphylococcus aureus, presente em ferimentos nas mãos, queimaduras e unhas, pode contaminar alimentos se o manipulador não seguir práticas adequadas de higiene, causando sintomas como vômitos, dor de cabeça e diarreia leve, sem febre.

Para orientações adicionais, a Vigilância Sanitária pode ser contatada por meio do Disque Vigilância 3422-9606 ou pelo celular e WhatsApp (55) 9 9163-0806.