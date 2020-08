A fiscalização da pandemia esteve atuante no final de semana

Compartilhe











A Fiscalização da Prefeitura Municipal de Alegrete com apoio da Guarda Municipal realizou a mais um intenso trabalho no domingo(9). A operação teve como objetivo conter as aglomerações em praças e parques que estão “fechados” devido ao Decreto Municipal que proibe a permanência de pessoas em locais públicos.

Durante à tarde, com temperatura em torno de 30°C, muitas pessoas saíram para caminhar. Mas também houve àqueles que foram a locais públicos para a roda de chimarrão e também levar crianças para brincarem. Na pista de eventos, a fiscalização orientou famílias que estavam local. Muitos ciclistas e caminhantes também frequentaram o lugar. O movimento mais acentuado de pessoas foi observado na Praça Getúlio Vargas e Parque Ruy Ramos.

Este é o segundo final de semana do mês de agosto e marcou o Dia dos Pais com um domingo radiante. Diferente dos outros dois finais de semanas(anteriores, 25 e 1°), este, não teve lockdown. Porém, embora o movimento tenha sido bem mais intenso, principalmente após às 16h, é possível constatar que grande parte da população está compreendendo a necessidade de evitar aglomerações e respeitar o distanciamento controlado. Nos finais de semana, os casos positivos são inferiores aos que são apresentados durante os dias de semana, mas isso se deve também, ao número de coletas e ao trabalho do laboratório municipal. Entretanto, as pessoas são atendidas 24h e, dentro dos protocolos, realizados os testes conforme etapa da classificação do vírus. Entretanto, também, há uma grande expectativa para o início da semana, que deve apresentar uma diminuição dos casos em razão do fechamento completo do comércio nos dias já citados.

Neste domingo, 9 de agosto, foram registrados 2 casos positivos de Covid-19 em Alegrete. São duas mulheres, uma com 47 e outra com 78 anos de idade, ambas realizaram teste rápido e estão em isolamento domiciliar.

Agora são 317 casos confirmados, com 195 recuperados, 111 ativos (100 em isolamento domiciliar, 10 hospitalizados em Alegrete e um transferido para hospital em Santa Maria) e 11 óbitos. Um paciente positivo, que receberia alta hospitalar no sábado, precisou ficar internado.

São 3.251 pessoas testadas, sendo 2.925 negativos, 317 positivos e 9 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 339 pessoas.