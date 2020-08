O Presídio de Alegrete passa por avanços administrativos e melhorias estruturais

Compartilhe











Na última sexta-feira(7), o administrador do Presídio Estadual de Alegrete, Cledir Pies, esteve na redação do PAT. Uma entrevista com o diretor do Alegrete Tudo e Rádio Nativa, Jucelino Medeiros, teve como objetivo destacar para a população o trabalho que vem sendo realizado e o atual momento da Casa Prisional que, apesar de todas as dificuldades, apresenta uma fase de tranquilidade e, mesmo no período de pandemia, não registrou até o momento, nenhum caso positivo da Covid-19.

Na introdução da pauta, Jucelino fez um breve relato de como o PEAL passou por períodos críticos, que desde a interdição parcial e por longo tempo era considerado uma bomba relógio prestes a explodir. Um dos componentes desse caos, sempre foi a superlotação. Com capacidade para 81 apenados, o Presídio já esteve com a lotação de mais de 280 detentos. Em alguns períodos somando com os presos do sistema de rodízio e apenados em regime semiaberto, o número passou de 350.

De forma muito clara e objetiva, o administrador evidenciou que em pouco mais de 1 ano e sete meses à frente da Casa Prisional, a medida que ele considera como sendo a mais importante para as mudanças estão: as melhorias no prédio, a queda absurda da violência interna é o trabalho integrado. ” Há cinco anos eu estou lotado em Alegrete e vi de tudo que poderia acontecer em um Presídio. Quando assumi há pouco mais de ano, a primeira coisa que fiz foi um trabalho de união entre os órgãos. Esse trabalho integrado envolveu Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança do Município, Ministério Público, Defensoria Pública e Judiciário. Essa unidade de ações está fazendo muita diferença. Com isso, trabalhamos para que os apenados possam ter seus direitos assegurados e o cumprimento em audiências. Desta forma, ele não quer transgredir, pois sabe que no momento certo vai ter seu direito de ir para o monitoramento eletrônico. Mas se tiver que ser transferido e for penalizado no regime de progressão, isso também acontece.” – explicou.

Cledir citou ainda o avanço que foi o monitoramento eletrônico no Município, o primeiro da região a implementar esse sistema. Atualmente, 90 apenados são monitorados 24h pela tornozeleira eletrônica, destes 30 trabalham através do PAC com a Prefeitura Municipal. Ele lembrou que desde o ano de 2018, a cidade teve uma diminuição de 80% dos homicídios e naquele ano, o PEAL registrava cerca de 189 processos administrativos, o que este ano se resume a dois.

As melhorias como o telhado, que o administrador comenta que era algo relacionado à saúde, a ampliação de uma cela para os monitorados, neste período de pandemia, pois eles ficam em quarentena e é realizado o teste antes de entrarem na galeria correspondente a sua situação. Também preparamos outra sala para vídeoconferência que está sendo usada para a realização desses procedimentos que já ocorrem desde o início da pandemia. “Quando o Fórum fechou, apresentamos um projeto para que as audiências permanecessem a pleno e assim continuou. O preso no PEAL, o Juiz no Fórum, o Promotor no Ministério Público e o advogado em casa ou no escritório, tudo feito através da videoconferência” – explicou.

Dando continuidade aos questionamentos realizados por Jucelino Medeiros, o administrador foi taxativo em dizer que nada é feito de forma unilateral, ele acrescentou que os colegas são parceiros e abraçaram o trabalho desta modelagem e são pulso firme. A mudança da realidade do PEAL sempre foi um desejo de todos, para melhor condição aos apenados, familiares e para os agentes.

O administrador também falou que, no início com a suspensão das visitas, ele se dispôs a conversar com os familiares. ” Fui pra frente do Presídio onde eles ficam e conversamos. O que havia, não era protesto ou algo assim, eram dúvidas que foram esclarecidas. Assim é o trabalho, sempre que os familiares buscam informações, eles recebem a verdade do que está acontecendo” – citou.

Com relação ao protocolo que está sendo realizado em razão do novo coronavírus, Cledir falou que todo preso passa por uma triagem e realiza o teste. Àqueles que possam ter alguma suspeita também realizam e essa ação preventiva seguindo os protocolos, até o momento deixou a Casa Prisional fora das estatísticas de algumas cadeias que já registraram até óbitos. Se confirmar algum caso positivo, o apenado vai ficar em isolamento com a tornozeleira. O médico vai semanalmente no PEAL. Ele elogiou o atendimento da UPA e da Secretaria de Saúde do Município.

Na fase final da entrevista, Jucelino destacou que pela forma inteligente e dinâmica em que o administrador estava passando as informações, demonstrava que realmente foi feito um excelente trabalho de “costura” com todos os órgãos para o bom andamento da Casa prisional e os resultados são evidentes. O último questionamento foi sobre o sempre comentado Presídio Novo. Ao que se sabe, vai passar por mais uma licitação. Cledir foi comedido em dizer que ele não aguarda pelo Novo Presídio, está trabalhando em melhorias na atual casa prisional, porém, acrescentou que este é um desejo de todos pela estrutura que o outro terá. Somente recapitulando, Jucelino lembrou que desde o ano de 2014 essa obra já estava definida e que iria sair do papel naquele período.