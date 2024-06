A Reabilitação de Terapia Ocupacional para Crianças com Atraso de Desenvolvimento

Share on Email

Sou Daiane Aita Milani, Terapeuta Ocupacional formada em 2009 pela Universidade Franciscana – UNIFRA, pós-graduada em Terapia Ocupacional em Neurologia pela IBRATE e em Terapia Ocupacional em Neurologia adulto pela Faculdade Sudamerica, possuo também curso de órtese neurológica de membro superior, de adequação postural em cadeira de rodas e em autismo crianças e adolescentes.

Você sabia que a Terapia Ocupacional pode transformar o desenvolvimento do seu filho? Se você já percebeu que ele enfrenta desafios nas atividades diárias, nas habilidades motoras e cognitivas, eu estou aqui para auxiliar.

A Terapia Ocupacional busca oferecer uma abordagem personalizada e especializada no desenvolvimento infantil com atividades lúdicas, funcionais e terapêuticas, a fim de ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para realizar atividades cotidianas de maneira independente e eficaz, tais como:

Habilidades motoras que através de exercícios específicos, ajudamos seu filho a melhorar a força muscular, o equilíbrio e a coordenação motora fina e grossa, essenciais para tarefas diárias como segurar objetos, desenhar e vestir-se.

Habilidades Práticas onde facilitamos o aprendizado de atividades diárias, promovendo a independência em tarefas como na alimentação, na higiene e no vestir-se.

Habilidades cognitivas em queauxiliamos a desenvolver as habilidades como a resolução de problemas, a atenção e a concentração.

Então, não deixe que o atraso no desenvolvimento impeça seu filho de alcançar todo o seu potencial. Entre em contato e agende uma avaliação. Estou aqui para ajudar seu filho a crescer de maneira saudável, feliz e independente.

O Fluir Alegrete está localizado na rua coronel cabrita, 266, centro de Alegrete. Conta com 15 profissionais e tem mais de 2500 pacientes ativos. Os contatos são pelo Instagram @fluir.alegrete, pelo whats (55) 99909-0814 ou pelo fone 3422-4642.