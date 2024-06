Esporte Clube Raça de Alegrete é oficialmente fundado

O principal objetivo da fundação é a regularização da equipe para alguns eventos e campeonatos que o clube irá disputar. O presidente, Alex Sandro Pereira, manifestou alegria em regularizar o time alegretense, “estamos nessa estrada há anos e colocar o nome do Raça de maneira oficial é motivo de muito orgulho, pois sabemos os desafios que é fomentar a cultura em Alegrete”, destacou.

Capivara na pista provoca acidente com motociclista na RSC-377

Além disso, o clube irá ofertar outras modalidades aos desportistas, entre as modalidades estão boxe, jiu-jitsu e vôlei. O raça continuará com seu projeto de formar e educar novos cidadãos em Alegrete. Nos próximos dias, os membros da diretoria irão visitar empresários do Município em busca de patrocínio para custear as despesas do clube em competições futuras.