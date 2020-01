A repercussão da brincadeira do alegretense que anunciou ser um Brother do novo BBB

As redes sociais ganham cada vez mais força, e a mobilização para diversas causas frequentemente tem surtido efeito por meio de manifestações na internet.

A rapidez com que conteúdos são disseminados através do Facebook, Twitter e Instagram é realmente surpreendente, e, por conta da grande visibilidade que as redes proporcionam, muitas pessoas usam para postagem que na maioria das vezes estão inseridas em alguma “modinha”, campanha ou os chamados ‘Desafios’, principalmente, no Facebook.

E foi em uma destas postagens que o alegretense Norton Franklin de 27 anos teve seus 15 minutos de fama, como se diz.

Na última sexta-feira(10), entrando na brincadeira do Facebook em que a postagem é relacionada ao Big Brother Brasil 2020, ele foi surpreendido pela repercussão do post. O fato inusitado para o alegretense, demonstra mais uma vez, um outro grande problema que acontece com a maioria das pessoas, elas estão lendo apenas o que lhes convém ou interessa.

Norton falou com a reportagem e explicou que o início da publicação suscitava que ele teria sido um dos escolhidos para participar do reality Show. Contudo, a maioria das pessoas não acompanhou o texto até o final e, portanto, não entendeu que tudo era apenas mais um dos “desafios” aceitos pelos internautas.

O consultor de moda disse que a postagem ficou no ar por cerca de quatro horas e ele exclui pois ficou assustado com a repercussão. ” Comecei a receber inúmeras ligações, alguns conhecidos queriam chamar os canais de imprensa da cidade, já estavam preparando inúmeras ações em razão da minha saída da loja e o fato de ir para o confinamento, foi uma loucura! Até eu conseguir explicar que tudo era brincadeira, bastava a pessoa ler o texto até o final” – comentou.

O fato foi que ele entrou na onda de uma brincadeira que estava rolando nas redes sociais que tinha entrado no BBB 2020. A publicação teve mais de 400 curtidas e centenas de comentários em 2h, além das ligações.

“Pra mim foi muito engraçado essa situação porque quando eu vi essa publicação em um outro perfil eu percebi que nos comentários também existia pessoas que não tinham lido até o final. Aí pensei, vou colocar no meu perfil e quando percebi aconteceu toda essa torcida maravilhosa de todos. Quando começaram a ligar eu não acreditei, comecei a rir e ficar sem jeito em dizer que era uma brincadeira do Facebook. Mas quando quiseram se mobilizar para a mídia eu desesperado e apavorado de como um texto não lido por completo poderia causar tantos comentários. Pois ele ficou na rede por poucas horas. Com essa história, agora pensei realmente em mandar um vídeo meu para o Big Brother e contar esse imbróglio,’- disse.

Para finalizar, ele destacou que não tinha noção que uma brincadeira tivesse tanta força em comentários e curtidas que acabou ficando impressionado com tanta torcida para sua suposta ida para o programa.