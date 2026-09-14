AABF empata fora de casa e fica a um empate da classificação para as quartas da Série Bronze

A Associação Alegretense Blackout iniciou no último domingo (13) a disputa das oitavas de final da Série Bronze do Campeonato Gaúcho de Futsal.

14 de setembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Esporte, Notícias, Política, Saúde 0

Jogando fora de casa, em Herval, a equipe alegretense empatou em 2 a 2 no jogo de ida e agora decidirá a classificação às quartas de final diante do seu torcedor.

Com a bola rolando, a AABF começou melhor e conseguiu abrir vantagem logo nos primeiros minutos da partida. O time de Alegrete marcou duas vezes e chegou a colocar 2 a 0 no placar, construindo uma vantagem importante ainda no início do confronto.

No entanto, a partida ganhou novos contornos após a expulsão do goleiro da AABF, Dener Bordin. Com um jogador a menos, a equipe alegretense passou a enfrentar maior pressão dos donos da casa, que conseguiram descontar e fechar a primeira etapa em 2 a 1.

Na segunda etapa, Herval manteve a pressão em busca do empate e conseguiu igualar o placar. A partir daí, as duas equipes tiveram oportunidades para buscar a vitória, mas o confronto terminou mesmo em 2 a 2.

Com o resultado no primeiro jogo, a AABF Blackout retorna a Alegrete com uma situação favorável para a partida decisiva. No próximo domingo (20), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em território alegretense, em confronto que definirá quem avança às quartas de final da competição.

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Por ter empatado fora de casa, a AABF precisa apenas de um novo empate no tempo regulamentar para garantir a classificação à próxima fase. O avanço às quartas deixará a equipe a apenas uma etapa da Série Prata, aumentando a importância da decisão diante do torcedor alegretense.

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