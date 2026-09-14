Judô de Alegrete se destaca em torneio regional realizado em Uruguaiana

Atletas da equipe Kageyama, vinculados ao projeto Campeões do Futuro, representaram o município e mostraram bom nível técnico no Torneio de Judô Judokan

O judô alegretense voltou a ser destaque em uma competição regional. No último domingo (13), atletas da cidade participaram do Torneio de Judô Judokan, realizado no ginásio da Escola Rui Barbosa, em Uruguaiana, reunindo jovens competidores de diferentes municípios da região.

A competição contou com a participação de atletas das categorias Sub-7, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-18, proporcionando aos judocas uma oportunidade de colocar em prática o trabalho desenvolvido durante os treinamentos.

Além dos representantes de Uruguaiana, participaram delegações de Alegrete, Santiago, São Borja, São Gabriel, Cerro Largo, Unistalda e Nova Esperança, formando um encontro regional marcado pela integração e pela competitividade.

Alegrete representado pela equipe Kageyama

A delegação alegretense foi formada por atletas da Equipe Kageyama, com a participação de alunos do projeto Campeões do Futuro, desenvolvido no bairro Capão do Angico.

Os jovens judocas entraram no tatame levando consigo o resultado de um trabalho que alia esporte, disciplina e formação. A participação em competições representa uma etapa importante nesse processo, permitindo que os alunos adquiram experiência e enfrentem adversários de diferentes escolas e estilos de treinamento.

Durante os combates em Uruguaiana, os atletas de Alegrete demonstraram preparação e bom nível técnico, chamando a atenção pelo desempenho apresentado diante das demais delegações. O resultado, segundo os professores responsáveis, é fruto do empenho dos próprios atletas, das famílias e de todos aqueles que contribuem para a continuidade do projeto.

Professores destacam apoio das famílias

Os professores André Brazeiro e Rogério Chaves destacaram a participação dos alunos e o envolvimento dos pais, que tiveram papel fundamental para que a equipe pudesse estar presente em mais uma competição regional.A participação em torneios fora do município envolve uma série de desafios, desde o deslocamento até a organização e os custos necessários para levar os atletas às competições.

Nesse sentido, o empenho das famílias foi ressaltado pelos professores, que também destacaram o apoio da Administração Municipal como importante para a presença de Alegrete no evento.

Para além dos resultados individuais, a participação em competições contribui para fortalecer o vínculo dos jovens com o esporte e estimular valores característicos do judô, como disciplina, respeito, concentração, perseverança e espírito de superação.

Jovens dão espetáculo nos tatames

Reunindo atletas de diferentes faixas etárias, o torneio proporcionou disputas em várias categorias e mostrou o crescimento do judô na região.

Os jovens alegretenses tiveram a oportunidade de enfrentar competidores de cidades que também possuem tradição na modalidade. A experiência adquirida em eventos desse porte é considerada fundamental para o desenvolvimento técnico e psicológico dos atletas.

No conjunto das apresentações, os judocas de Alegrete demonstraram que o trabalho realizado nos treinamentos vem produzindo resultados e contribuindo para a formação de uma nova geração de atletas.

A presença da equipe Kageyama também reforça a importância dos projetos esportivos desenvolvidos nos bairros, oferecendo às crianças e adolescentes uma alternativa de desenvolvimento por meio do esporte.

Próximo desafio será o Campeonato Estadual

Depois da participação em Uruguaiana, os atletas já voltam suas atenções para o próximo compromisso. A próxima competição está marcada para o dia 10 de outubro, em Santa Cruz do Sul, em evento promovido pela Federação Gaúcha de Judô. Desta vez, o desafio será ainda maior: trata-se do Campeonato Estadual, destinado aos atletas federados.

A competição reunirá judocas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e será uma oportunidade para os atletas alegretenses colocarem novamente à prova o trabalho desenvolvido ao longo dos treinamentos.

Mais que medalhas, formação

A trajetória da equipe Kageyama e do projeto Campeões do Futuro mostra que o judô vai muito além da disputa por medalhas.

Cada participação em um campeonato representa uma oportunidade de aprendizado, convivência e superação. Para crianças e adolescentes, estar no tatame significa aprender a lidar com vitórias e derrotas, respeitar o adversário, cumprir regras e persistir diante das dificuldades.

Em Uruguaiana, os jovens atletas de Alegrete fizeram justamente isso: representaram o município, ganharam experiência e mostraram o resultado de um trabalho construído diariamente nos treinos.

Agora, o foco está em Santa Cruz do Sul. Com o apoio das famílias, professores e do poder público, os judocas alegretenses seguem se preparando para mais um desafio, levando para o tatame o nome de Alegrete e a força do judô desenvolvido no município.