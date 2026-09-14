Nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro Rui Ramos toma posse em Alegrete

A noite da última sexta-feira (11) foi marcada por participação comunitária, renovação de lideranças e resgate da memória de um importante espaço da história educacional de Alegrete. Nas dependências do antigo Instituto Rural Metodista de Alegrete (IRMA), foi realizada a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro Rui Ramos, que passa a ser presidida pelo líder comunitário Rafael Dorneles.

O ato reuniu lideranças comunitárias, autoridades municipais, vereadores e representantes da União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA), em uma solenidade que simbolizou o início de uma nova etapa de trabalho em defesa dos moradores do bairro.

A posse foi conduzida pela executiva da UABA, representada pelo presidente Airton Alende, pela secretária Adriana Carneiro e por Gladis Antunes, responsáveis pela condução do ato de oficialização dos novos líderes comunitários.

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Nova liderança assume compromisso com a comunidade

Ao assumir a presidência da Associação de Moradores do Bairro Rui Ramos, Rafael Dorneles passa a representar a comunidade em suas demandas e reivindicações, além de assumir o compromisso de fortalecer a participação dos moradores nas discussões relacionadas ao desenvolvimento do bairro.

A diretoria reúne diferentes nomes da comunidade, que terão a responsabilidade de atuar de forma conjunta durante a nova gestão, buscando aproximar os moradores da entidade e ampliar o diálogo com o poder público.

A composição da nova diretoria ficou definida da seguinte forma:

Presidente de Honra: Nildo Lemes

Nildo Lemes Presidente: Rafael Dorneles

Rafael Dorneles Vice-Presidente: Paola de Lima

Paola de Lima 1º Secretário: Pedro de Oliveira

Pedro de Oliveira 2º Secretário: Jonivan dos Santos

Jonivan dos Santos 1º Tesoureiro: Sebastião da Silva

Sebastião da Silva 2º Tesoureira: Janeir Dorneles

Conselho Fiscal

Jair Dorneles

Joaquim Dorneles

Ariane dos Santos

Conselho Fiscal — Suplentes

Jonh Nascimento

Eduardo Messias

Adriana Carvalho

A formação da diretoria representa a continuidade do trabalho comunitário e a renovação da participação dos moradores na organização representativa do bairro.

Autoridades prestigiaram a solenidade

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, e do vice-prefeito Luciano Belmonte, que prestigiaram o momento de posse da nova diretoria. Também estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Carol Figueiredo e Jaime Duarte.

As assessorias dos vereadores Joceli Oviedo, Vagner Fan e Pedro Paraíso também marcaram presença no encontro, demonstrando o caráter institucional e comunitário da solenidade. A presença de representantes do Executivo e do Legislativo reforçou a importância das associações de moradores como elo entre as comunidades e o poder público.

Posse em um local carregado de história

Mais do que o início de uma nova gestão comunitária, a escolha do local para a solenidade conferiu um significado especial ao encontro. A cerimônia ocorreu nas instalações do antigo Instituto Rural Metodista de Alegrete (IRMA), instituição que durante décadas fez parte da história educacional do município.

O espaço, que funcionou como tradicional colégio de internato, atualmente encontra-se desativado e em situação de abandono. Os anos de falta de utilização deixaram marcas nos prédios, que apresentam deterioração, estruturas comprometidas e áreas em ruínas. O cenário atual contrasta com a importância que o complexo teve no passado, quando suas dependências eram ocupadas por estudantes e faziam parte da rotina educacional de Alegrete.

Memória de uma instituição educacional

A realização da posse no antigo IRMA acabou proporcionando também um momento de reflexão sobre a preservação da memória local. Para muitos alegretenses, o espaço representa lembranças de uma época em que o instituto recebia estudantes e desempenhava um papel relevante na educação. As instalações, hoje marcadas pelo abandono, permanecem como testemunho de uma parte da história do município.

Assim, a cerimônia da Associação de Moradores do Bairro Rui Ramos acabou reunindo dois momentos distintos: de um lado, o nascimento de uma nova etapa de organização comunitária; de outro, a lembrança de um patrimônio que integra a memória coletiva da cidade.

O encontro também chamou a atenção para a importância de preservar espaços que carregam significado histórico e afetivo para a população, especialmente aqueles relacionados à educação e à formação de diferentes gerações.

Participação comunitária

A atuação das associações de moradores desempenha papel importante na organização dos bairros. São essas entidades que, muitas vezes, recebem diretamente as demandas da população e estabelecem canais de diálogo com os órgãos públicos.

A nova diretoria do Bairro Rui Ramos assume justamente nesse contexto, com o desafio de estimular a participação dos moradores e trabalhar na busca de melhorias para a comunidade.

A posse de Rafael Dorneles e dos demais integrantes da diretoria representa, portanto, não apenas uma mudança administrativa, mas a renovação de um compromisso com a participação popular.

Ao reunir moradores, lideranças comunitárias e representantes dos poderes Executivo e Legislativo, a solenidade demonstrou a força do associativismo como instrumento de diálogo e construção coletiva.

Um novo capítulo

Entre as paredes deterioradas do antigo IRMA, um novo capítulo começou a ser escrito na história comunitária do Bairro Rui Ramos.

A escolha do local acabou criando um contraste simbólico: enquanto um espaço que já foi referência na educação alegretense permanece à espera de uma nova destinação, uma nova liderança comunitária inicia sua caminhada em busca de participação, representatividade e melhorias para os moradores.