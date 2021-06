Abertas inscrições no IFFAR Alegrete para seleção do curso para Formação Pedagógica de Professores (EaD)

Compartilhe















As inscrições para o Curso Formação Pedagógica de Professores para Educação Profissional (EaD), para ingresso no 2º semestre letivo de 2021, podem ser feitas até o dia 30 de junho pela internet, através do preenchimento de formulário e envio da documentação especificada no edital.

O objetivo geral do curso é formar professores, em nível superior, para exercer a docência na modalidade de Educação Profissional, capacitando-os para atuar no ensino técnico de nível fundamental e médio.

São ofertadas 160 vagas no campus de Alegrete (40 vagas ), Frederico Westphalen, Jaguari e Santo Augusto. Podem concorrer à vaga candidatos não licenciados, portadores de diploma de curso de graduação – Bacharelado ou Tecnologia. Não haverá taxa de inscrição. O curso ofertado é 100% gratuito.

O curso será desenvolvido na modalidade a distância através da Plataforma Moodle. Além das atividades a distância, o curso contará com atividades presenciais, as quais serão desenvolvidas no campus/polo proponente do curso.

A classificação final será por ordem decrescente da nota final dos candidatos. A lista de classificados em 1ª chamada está prevista para o dia 21 de julho. Mais informações podem ser acessadas no edital nº 176/2021.

Júlio Cesar Santos Fonte: IFFAR Alegrete