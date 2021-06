Músico alegretense aproveitou o Dia dos Namorados para lançar nova canção

Compartilhe















No último sábado (12), o músico alegretense Gui Mendes aproveitou o Dia dos Namorados e lançou uma canção falando de amor, especialmente dedicada a sua namorada.

Desde o início da pandemia Gui Mendes, está recluso por pertencer ao grupo de risco e os cuidados redobraram. A namorada reside em Santa Maria e ele está em Alegrete, com viagens esporadicamente ao centro do Estado para visitar a amada, porém, o Dia dos Namorados, este ano, foi à distância.

Desta forma, ele resolveu presentear a namorada com uma música. A canção foi feita em homenagem à Shauanni de Oliveira. “Infelizmente há mais de 1 ano estamos longe, por motivos da pandemia. Ela morando em Santa Maria e eu, em Alegrete com meus pais.

Sinto muita falta de estarmos juntos, dos nossos momentos e muitas vezes a saudade toma conta, pois ficar longe de quem amamos é muito difícil”, explica Mendes.

Ele conta que tiveram que se reestruturarem emocionalmente, mas sempre entendendo e se colocando um no lugar do outro, cuidando da saúde das pessoas que estão ao redor e a deles.

A música “Feliz dia dos namorados” é uma mensagem a todas as pessoas que acreditam que o amor vence qualquer barreira, inclusive a distância de 244km que o casal está vivendo entre Santa Maria e Alegrete.

“Estamos longe em quilômetros mas perto, juntos em sentimentos, conexão, objetivos e amor. Nunca deixe de dizer “te amo” ou o quanto uma pessoa é importante para você. Hoje o que estamos vivendo é o maior exemplo disso, o mundo está sentindo falta do abraço, do carinho, do amor e muitas vezes tivemos tudo isso na nossa frente mas não notávamos o quanto é importante para nossa vida”, destaca o alegretense.

Feliz Dia dos Namorados, é uma composição e produção musical de Gui Mendes, gravada no Studio Fone Music, com capacitação de imagem, edição e fotografia: Marcus Fágundes da Produtora Boaazp, assistente de produção Cauê Oliveira e parceria no projeto Marcos Fagundes. Gui Mendes agradece a direção do Centro Cultural de Alegrete pela parceria no trabalho.

Júlio Cesar Santos Fotos: Marcus Fagundes