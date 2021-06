Motorista avança preferencial e causa acidente na rua Mariz e Barros

Compartilhe















Uma mulher sofreu lesões em uma perna. Ela pilotava uma moto yamaha e descia a rua Mariz e Barros, centro/bairro, Centro, Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o homem de 50 anos dirigia o Fiat Mob e trafegava na rua David Canabarro. No cruzamento com a rua Mariz e Barros, ele avançou a preferencial e provocou o acidente. A motociclista que descia a Mariz e Barros não conseguiu evitar a colisão e bateu na lateral do carro. A mulher que pilotava a Yamaha estava com muita dor em uma das pernas. O Samu foi acionado.

Os veículos tiveram danos materiais e a Brigada Militar atendeu a ocorrência, na manhã desta segunda-feira(14).