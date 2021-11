Acadêmicas da Urcamp desenvolvem encarte digital sobre crimes sexuais

O grupo do projeto integrador que cursa o quarto semestre do curso de Direito da Urcamp de Alegrete, que é coordenado pelo docente e Delegado Valeriano Garcia Neto e formado pelas alunas Mirelle Davila (Estagiária da 1ª PJ Criminal de Alegrete), Linda Gabryella Trindade (Estagiária da 2ª PJ Criminal de Uruguaiana) e Luiza Azzolin (Estagiária do escritório de Assim, são protagonistas de um trabalho para demonstrar para a sociedade a importância da oitiva do depoimento especial nos crimes sexuais e divulgar para outras comarcas do RS o trabalho imprescindível que acontece na comarca de Alegrete.

O Projeto Integrador é um componente curricular que reúne os alunos em torno de um desafio sugerido por instituições do corpo social aproximando o conhecimento teórico à prática. A cada semestre suprido pelo estudante, um novo projeto de integração com a realidade se acrescenta às suas experiências, contribuindo para o profissional que vai se tornar ao final da graduação.

Nesse sentido, as alunas desenvolveram o projeto proposto pelo Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Alberto Wolf Piton que atuava na 1ª PJ Criminal de Alegrete e que atualmente atua na comarca de Ijuí, com a finalidade de informar a sociedade do trabalho imprescindível que o Ministério Público em conjunto com o Poder Judiciário faz com a oitiva especial nos crimes sexuais, buscando proteger e assegurar o direito da dignidade humana e, também, divulgar para outras comarcas com o fim de preservar o emocional das vítimas.

Os alunos então trabalharam a parte teórica e como produto final desenvolveram um encarte digital com as informações necessárias.

Clique no link e confira a cartilha:

