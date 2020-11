Açaí D’Casa inaugura seu espaço físico ao ar livre

Os jovens empreendedores Bruno Estivalet e Maria Eduarda Camargo, após o grande sucesso de público, inauguram espaço itinerante do Açaí D’Casa.

Açaí D’Casa é uma empresa pioneira em Alegrete no segmento. A proposta é oferecer aos alegretenses o sabor exótico da fruta da região da Amazônia, do norte e dos litorais catarinenses que cada vez mais cativa o paladar das pessoas. Com o sabor descrito extremamente marcante, possui um baixo teor de açúcar, proporcionando uma sensação refrescante, além de ser um fruta com vários benefícios à saúde.

Como surgiu o Açaí D’Casa?

Após meses de pesquisa de quem seria o público alvo, da matéria-prima, fornecedores e muito planejamento, no mês de agosto deste ano, Bruno e Maria Eduarda lançaram o atendimento delivery do Açaí D’Casa. Criaram página nas redes sociais e iniciaram o atendimento. A aceitação do público foi surpreendente e atualmente possui uma vasta lista de seguidores e clientes adeptos à novidade.

Acompanhe:

Bruno Estivalet está concluindo o último semestre de Gastronomia e, apaixonado pela área da alimentação, sonhava em oferecer algo inusitado à comunidade. Com o objetivo de servir bem seus clientes, usando criatividade e conhecimento que vão muito além das habilidades técnicas. Bruno e Maria Eduarda após muita pesquisa e estudos, hoje possuem total domínio do produto oferecido e destacam fatores de extrema importância para o sucesso do empreendimento.



Veja:

• Apostar em produtos de excelente qualidade;

• Investir em várias formas de servir;

Se o cliente desejar experimentar o Açaí D’Casa, basta optar pela porção menor;

Se o cliente for reunir a família e os amigos, basta optar pela porção maior do Açaí D’ Casa, que inclui vários acompanhamentos.

Produzir o açaí com os seus complementos nos mínimos detalhes, tornando-o saboroso e atrativo aos olhos dos clientes.

• Os preços variam, pois possuem potes de diferentes tamanhos e também a novidade, Açaí na Barca, estilo comida japonesa que serve duas ou mais pessoas.

• São realizadas promoções que integram ações on-line, gerando vantagens para o consumidor e sempre garatindo o reconhecimento do público jovem.

• Fidelizar clientes.

O incentivo:

Bruno é filho da empresária Liziane e enteado do Sérgio, proprietários da empresa Mais Sabor Viandas. Empresa renomada que atua no segmento de alimentação fornecendo viandas há seis anos e, destaca-se pela qualidade, compromisso e diversidade do cardápio oferecido.

A mãe e o padrasto são os maiores incentivadores de Bruno na concretização do seu sonho. Orgulhosa, Liziane comenta que sente-se feliz em poder ajudar nessa conquista e deseja que o filho e a nora possam trilhar o mesmo caminho de sucesso, jamais perdendo a essência, mantendo a criatividade, motivação e a responsabilidade em oferecer sempre o melhor.



Açaí D’Casa, a partir de hoje na rua Ildo Meneghetti, 155.

Atendimento de segunda a sábado das 15h às 21 horas.

Pedidos pelo App Delivery Much

Whatsapp: 55 9 9663 4366

Instagram: Açaí D’Casa

Aline Menezes