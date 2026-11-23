Iniciativa realizada em parceria com a UNIPAMPA e a ADRA capacitou nove jovens em informática básica, ferramentas digitais e inteligência artificial.

O acesso à tecnologia e à qualificação profissional ganhou destaque em Alegrete durante o mês de novembro. Por meio do programa ACESSUAS Trabalho, vinculado à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS), foi realizado o Curso de Informática para Inserção no Mundo do Trabalho, proporcionando a jovens do município a oportunidade de ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades importantes para os desafios do mercado profissional.

A capacitação aconteceu entre os dias 3 e 19 de novembro de 2026, no laboratório de informática da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA). Com carga horária total de 39 horas, as atividades foram desenvolvidas no turno da tarde, das 14h às 17h, e organizadas em três módulos. Dos dez jovens inscritos, nove concluíram o curso.

A iniciativa contou com a parceria da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), envolvendo estudantes dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software, responsáveis pelo planejamento, preparação dos materiais e execução das atividades, sob orientação da professora Amanda Meincke Melo.

O curso surgiu a partir de uma demanda apresentada por Maria Gizelda Thaddeu e Norma Martins, servidoras da SPDS, com o objetivo de oferecer formação tecnológica voltada à inclusão digital e à preparação dos participantes para o mundo do trabalho.

O planejamento da capacitação esteve vinculado ao programa de extensão TRAMAS (Tecnologia, Responsabilidade, Autoria, Movimento, Amorosidade e Sociedade). Já a elaboração dos materiais didáticos e a realização das aulas integraram planos de atividades do programa de extensão UNIPAMPA Cidadã, desenvolvidos em parceria com o ACESSUAS Trabalho, sob supervisão de Norma Martins, coordenadora do serviço.

Formação dividida em três módulos

A programação foi estruturada para oferecer conhecimentos práticos e acompanhar as transformações tecnológicas que impactam o cotidiano e as relações profissionais.

O primeiro módulo, realizado de 3 a 6 de novembro, abordou Informática Básica, incluindo pensamento computacional, conhecimentos sobre hardware, sistema operacional, gerenciamento de arquivos e utilização da internet.

Entre os responsáveis pelas atividades estiveram Angelline Pinto de Almeida, Izabel de Oliveira Boaventura e Kauã Jardim Dias, com a colaboração de Guilherme Dorneles Guarienti Millani, Luan Rodrigues Martins e Lucas Correa Rodrigues.

O segundo módulo, desenvolvido de 9 a 13 de novembro, teve como tema Ferramentas Digitais para o Mundo do Trabalho. Os participantes aprenderam sobre elaboração de mensagens formais por e-mail, gestão de tarefas, organização do orçamento familiar com planilhas eletrônicas, criação e apresentação de slides e elaboração de currículos.

As atividades foram conduzidas por Guilherme Dorneles Guarienti Millani, Luan Rodrigues Martins e Mariana Ferrão Chuquel, com a colaboração de Izabel de Oliveira Boaventura, Pedro Vitor Lima de Oliveira e Rafael da Silva Moral.

Já o terceiro módulo, realizado de 16 a 19 de novembro, foi dedicado à Inteligência Artificial. Os jovens tiveram contato com conceitos de IA generativa, ferramentas disponíveis, utilização ética da tecnologia, elaboração de comandos (prompts), pesquisa e aprendizagem com fontes de informação e criação de conteúdos visuais com auxílio da inteligência artificial.

Essa etapa contou com a participação de Lucas Correa Rodrigues, Rafael da Silva Moral e Pedro Vitor Lima de Oliveira como responsáveis, além de Angelline Pinto de Almeida, Kauã Jardim Dias e Mariana Ferrão Chuquel como colaboradores.

Encerramento e entrega de certificados

A solenidade de encerramento ocorreu na tarde do dia 19 de novembro, reunindo os cursistas, estudantes ministrantes e representantes das instituições parceiras: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, UNIPAMPA e ADRA.

Durante o encontro, os participantes receberam seus certificados de conclusão. A ocasião também foi marcada pelo reconhecimento da importância da cooperação entre as instituições para a realização de iniciativas voltadas à formação, à inclusão digital e à ampliação de oportunidades para a juventude.

Universidade e comunidade unidas pela transformação social

Além da capacitação técnica, o projeto destacou a importância da interação entre universidade e sociedade. A construção da iniciativa a partir de uma demanda apresentada pelo serviço socioassistencial demonstra como o diálogo e a colaboração entre diferentes instituições podem gerar ações concretas de impacto social.

A troca de experiências permitiu que os estudantes universitários aplicassem conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica, ao mesmo tempo em que contribuíram para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos jovens atendidos pelo ACESSUAS Trabalho.

A iniciativa reforça o papel das políticas públicas de assistência social, da extensão universitária e das parcerias institucionais na promoção da autonomia, da inclusão digital e da preparação dos jovens para o mundo do trabalho.

Mais do que ensinar a utilizar computadores e ferramentas digitais, o curso proporcionou novos conhecimentos e possibilidades, aproximando os participantes das tecnologias que fazem parte da realidade profissional contemporânea.

Fotos: UNIPAMPA