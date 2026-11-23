Na última sexta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, a equipe da AABF Futsal, de Alegrete, esteve em Fontoura Xavier para disputar a grande decisão do Campeonato Estadual Sub-18. A partida foi realizada no Ginásio Municipal Poliesportivo Onofre Moreira Vaz, conhecido como Caldeirão FX, diante da equipe da casa, o Fontoura Xavier.

Com a bola rolando, as duas equipes protagonizaram um confronto extremamente disputado, com oportunidades claras de gol para ambos os lados. Em uma partida de muita intensidade e emoção, a AABF mostrou poder de reação e conseguiu buscar o empate em 3 a 3 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação.

No tempo adicional, a equipe de Fontoura Xavier foi mais efetiva nas oportunidades criadas e venceu por 3 a 2. Com isso, o placar agregado da decisão ficou em 6 a 5 para os donos da casa, que ficaram com o título estadual.

Apesar do resultado, a AABF encerra sua participação com uma importante conquista: o vice-campeonato estadual Sub-18. A campanha foi marcada pela união, dedicação e regularidade do grupo, que chegou à grande final e esteve muito perto de conquistar o título.

Além da conquista coletiva, a equipe alegretense também teve um destaque individual. O atleta João Refatti foi eleito o destaque do campeonato, reconhecimento que valoriza seu desempenho ao longo da competição.

Fotos: Click do Vini