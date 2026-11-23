A semana deve ser marcada por predomínio de tempo firme em Alegrete, com presença de sol e variação de nebulosidade. Conforme a previsão do site meteorológico Climatempo, a chuva deve aparecer somente na sexta-feira (27), quando são esperados 12,5 milímetros de precipitação.

Nesta segunda-feira (23), o dia começou ensolarado no município, com algumas nuvens ao longo do período. A previsão indica temperaturas entre 17°C e 30°C, sem possibilidade de chuva.

Na terça-feira (24), o cenário deve ser semelhante. O sol aparece entre algumas nuvens, com mínima de 17°C e máxima de 31°C. Não há previsão de chuva para o dia.

Já na quarta-feira (25), a nebulosidade deve aumentar. A previsão aponta sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado durante o dia e noite também marcada pela presença de nuvens. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 20°C e 27°C, sem expectativa de precipitação.

Na quinta-feira, a tendência é de continuidade do tempo sem chuva. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com temperaturas variando entre 14°C e 27°C.

A mudança nas condições do tempo está prevista para sexta-feira (27). Conforme o Climatempo, o sol ainda aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite. O volume estimado é de 12,5 milímetros, com temperaturas entre 16°C e 26°C.