Atividade proporcionou aos estudantes uma experiência de aprendizado, cultura e conhecimento sobre o legado dos povos indígenas e jesuítas na formação histórica do Rio Grande do Sul.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Barros Cassal, localizada em Passo Novo, realizou, no último dia 19 de novembro, uma viagem de estudos a São Miguel das Missões, um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais do Rio Grande do Sul. A atividade teve como tema os 400 anos da presença dos povos jesuítas nas Missões e proporcionou aos estudantes uma experiência enriquecedora de aprendizado, integração e valorização da história regional.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os alunos de um importante capítulo da história gaúcha, possibilitando o contato direto com os espaços históricos que preservam a memória das antigas reduções missioneiras e a trajetória dos povos indígenas e jesuítas na região.

Durante a programação, os estudantes participaram de atividades educativas e de uma palestra ministrada pelo professor Flávio Adriano Dapieve Smolarek, que abordou aspectos históricos das Missões, a presença dos povos indígenas, a atuação dos jesuítas e a riqueza cultural que contribuiu para a formação da identidade regional.

O diretor e a coordenadora pedagógica da escola também acompanharam os estudantes, participando desse importante momento de formação e integração.

A viagem faz parte de uma proposta anual de estudos desenvolvida pela instituição, que busca ampliar as experiências educativas para além dos limites da sala de aula, proporcionando aos alunos oportunidades de vivenciar, observar e compreender diferentes aspectos da história e da cultura.

A visita a São Miguel das Missões permitiu aos estudantes contemplar a grandiosidade do patrimônio histórico, conhecer mais profundamente a história missioneira e refletir sobre a importância da preservação da memória, da cultura e das diferentes identidades que constituem a sociedade.

A equipe diretiva destacou a importância da parceria e do envolvimento da comunidade escolar para a realização da atividade, agradecendo especialmente aos professores, funcionários, pais e responsáveis pela confiança e colaboração. Também registrou agradecimento à Prefeitura Municipal de Alegrete e às pessoas envolvidas na organização da viagem, especialmente às professoras Bruna Bueno e Renata Vieira Vargas.

Mais do que um passeio educativo, a atividade representou uma oportunidade de integração, descobertas e construção de conhecimentos, permitindo que os estudantes vivenciassem a história de maneira significativa.

A experiência destacou o compromisso da Escola Barros Cassal com uma educação que valoriza o conhecimento, a cultura, a memória histórica e o respeito à diversidade. Para os gestores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Barros Cassal no Passo Novo, conhecer a história é valorizar as raízes e construir um futuro com mais cultura, respeito, educação e conhecimento.

Fotos: Escola Barros Cassal