Acidente com dois veículos em cruzamento no Centro

O abalroamento entre os veículos ocorreu na manhã deste sábado(29), no cruzamento da rua Visconde de Tamandaré com Joaquim Nabuco.

Conforme informações, o condutor do Gol de 66 anos, trafegava na rua Tamandaré, sentido bairro/centro quando, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco, o motorista após a parada, avançou e não visualizou o Spacefox que subia a preferencial. Com isso, ocorreu o abalroamento na lateral do veículo. Não houve feridos.

O Gol teve avarias consideráveis na dianteira e a Spacefox na lateral direita. A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. O condutor da caminhoneta tem 26 anos.