Pecuaristas de denunciam furto de mais de 250 bovinos em duas fazendas do interior

Dois pecuaristas, do Rincão do Silvestre, registraram ocorrência de furto/abigeato na Delegacia de Polícia de Alegrete.

De acordo com o primeiro caso, o proprietário da Estância, de 71 anos, disse aos policiais que desde outubro de 2018 foram furtados cerca de 245 reses do seu estabelecimento rural. Ele percebeu a falta dos bovinos, entre vacas e bois, na contagem realizada no final do ano passado durante a aplicação da vacina contra aftosa. Esse prejuízo teria ocorrido durante um ano. O registro foi realizada nesta semana.

Na mesma localidade, outro produtor também foi vítima do mesmo delito. O idoso, de 83 anos, comentou que na última semana percebeu que parte de um cerca havia sido cortada e ocorreu a falta de bovinos, cerca de quatro. Entretanto considera que há mais de um ano é vítima de furto/abigeato, no total acredita que foram mais de 20 reses.

Os dois produtores possuem suspeito do fato.

Foto ilustrativa