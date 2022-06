Acidente de carro deixa três jovens mortas em Passo Fundo

Três jovens com idades entre 21 e 27 anos morreram na manhã deste sábado (4) após um acidente de carro em Passo Fundo, no Norte no RS. A motorista teria perdido o controle do carro em uma curva e batido de frente em uma árvore. O local foi isolado para perícia.

De acordo com a Guarda Municipal, todas as ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança.

As vítimas foram identificadas como Vitória Aparecida da Silva Fazolo, 21 anos; Ana Carolina Borges Silva da Silva, 21 anos; e Diênifer Nazari de Lima, 27 anos.

Fonte: G1