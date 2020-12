Acidente de trabalho deixa duas pessoas feridas em Alegrete

Compartilhe















No início da tarde desta terça-feira(22), um acidente de trabalho em restaurante, no Centro, deixou duas pessoas feridas. Um homem, de 23 anos, teve queimaduras, de acordo com informações preliminares, de 2° grau nas mãos e parte do braço. Já a outra funcionária teve queimaduras na região do antebraço ao tentar auxiliar o colega, segundo a Brigada Militar que esteve no local, assim como os Bombeiros.

O acidente de trabalho ocorreu durante a reposição do álcool num dos rechaud para manter os alimentos aquecidos. A combustão aconteceu apenas naquele espaço e foi extinta rapidamente, sem propagar as chamas, conforme os Bombeiros. No momento do incidente, havia clientes no restaurante, mas ninguém se feriu. O funcionário que sofreu as queimaduras, mais graves, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa. Posteriormente, as demais funcionárias foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento pelos Bombeiros. Uma, devido à queimadura no antebraço e outras duas sem ferimentos, mas em razão de que inalou a fumaça do extintor e a outra por ter ficado nervosa.

A guarnição dos Bombeiros estava composta pelo sargento Robson e soldados Lucas e Jonas. Os soldados Bruno e Moura foram no apoio com a ambulância.