Acidente em cruzamento envolve carro e moto

Motociclista, de 24 anos, sofreu escoriações, porém, não houve a necessidade de acionar o Samu. Segundo relato dos policiais militares, os dois veículos trafegavam na rua Severino Ribeiro. Contudo, o motorista do Opala descia e o motociclista subia.

No cruzamento com a rua Maurício Cardoso, o proprietário do Opala realizou a conversão à esquerda para seguir em direção à Praça General Osório. Já o motociclista que subia a Severino Ribeiro seguiu reto, momento em que ocorreu o abalroamento.

Não teria ocorrido acerto entre os envolvidos. A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 18h20min, desta terça-feira(23).