Motociclista atropela pedestre e foge sem prestar socorro

A vítima foi conduzida à Santa Casa pela ambulância do Samu. Ela sofreu escoriações pelo corpo, um trauma na cabeça devido à queda e permanece em observação.

De acordo com os policiais militares, o homem de 48 anos estava concluindo a travessia da rua quando foi atropelado por um motociclista que estaria em alta velocidade, na Avenida Caverá. Com o impacto, ele foi arremessado alguns metros do local do acidente. Alguns populares teriam chamado a atenção do indivíduo que pilotava uma moto tornado amarela, mas ele saiu do local sem prestar socorro à vítima.

A Brigada Militar foi ao endereço onde foram informados o nome do suspeito e a placa da moto. Desta forma, foi feito registro por fuga de local de acidente sem prestar socorro, onde os dados repassados pelos populares o qualificam como suspeito do crime. O acidente foi na tarde desta terça-feira(23), na Avenida Caverá, Zona Leste de Alegrete.