Acidente em cruzamento envolve dois veículos na Zona Leste

Na tarde desta segunda-feira(7), um acidente entre um Focus e um Fiesta resultou em danos materiais de grande monta, em ambos veículos, na Zona Leste, em Alegrete.

De acordo com a Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, o Focus trafegava na rua Avenida Inácio Campos Menezes(antiga Avenida Charrua) e, no cruzamento com a Avenida República Riograndense, teria avançado a preferencial e, desta forma, atingiu o Fiesta.

Com o impacto os dois veículos tiveram avarias consideráveis, já os condutores nada sofreram. O condutor do Focus tem 38 anos e a motorista do Fiesta tem 34 anos.